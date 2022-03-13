BATMAN'DA HEYELAN; YOL KAPANDI - Son Dakika
Üye Girişi

BATMAN'DA HEYELAN; YOL KAPANDI

13.03.2022 10:49

BATMAN'ın Sason ilçesinde oluşan heyelan nedeniyle Derince Grup Yolu, ulaşıma kapandı.

BATMAN'ın Sason ilçesinde oluşan heyelan nedeniyle Derince Grup Yolu, ulaşıma kapandı. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sason'da dün akşam etkili olan kar yağışının ardından yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak, Derince Grup Yolu'na düştü. Yol ulaşıma kapanırken, heyelan anı yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açmak için çalışma başlattı.

BATMAN'DA HEYELAN; YOL KAPANDI
BATMAN'DA HEYELAN; YOL KAPANDI
BATMAN'DA HEYELAN; YOL KAPANDI

YORUMLAR
500
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor Suuçtu Şelalesi'nde mest eden kar manzarası Suuçtu Şelalesi'nde mest eden kar manzarası

Sason, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BATMAN'DA HEYELAN; YOL KAPANDI - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Marcao'nun yaptıklarına hayran kaldılar! Barcelona maçında mest etti
10:17 Taksici dehşeti yaşattı! İşte o anlar anbean kamerada
10:14 Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi.
10:11 Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi!
10:00 Merve Boluğur karda güneşlenirken poz verdi! Pozlarının altına koyduğu emojiler dikkat çekti
09:48 Meteoroloji karın biteceği günü açıkladı! İşte yanıtı
09:11 İstanbul güne bembeyaz karla başladı! Meteoroloji uyarılarına devam ediyor
08:36 Denetim yapan polislere davranışı herkesi şaşırttı! Kendi alkolmetresine üfledi
08:29 İnternet, cep telefonu abonelikleri hakkında yeni düzenleme: Açma kapama parası artık ödenmeyecek
08:13 Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 10:55:38. #1.11#
SON DAKİKA: BATMAN'DA HEYELAN; YOL KAPANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement