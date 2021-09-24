Batman'da hırsız saksılarla birlikte çiçekleri çaldı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Batman kent merkezinde gerçekleşti. Hırsız, bir otomobille gelip cadde üzerinde bulunan saksıdaki çiçekleri çalıp kayıplara karıştı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BATMAN - Batman'da gece saatlerinde, kent merkezinde bir otomobilden inen hırsız caddenin üzerinde bulunan saksılarla birlikte çiçekleri çaldı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamarasına takıldı.

Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını vurdu, sonra da kendisine ateş etti