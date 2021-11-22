Batman'da hırsızın rahat tavırları pes dedirtti - Son Dakika

- Batman'da hırsızın rahat tavırları pes dedirtti
BATMAN - Batman'da sabah saatlerinde, Pınarbaşı Mahallesinde bir marketin önünden eşya çalan hırsızın rahat tavırları pes dedirtti. Yaşanan ilginç hırsızlık olayı güvenlik kamarasına takıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Pınarbaşı Mahallesinde gerçekleşti. Hırsız, beraberinde getirdiği alışveriş poşetiyle marketin önüne gelip market eşyalarını poşette doldurmaya başlıyor. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın sergilediği rahat tavırları görenlere pes dedirtti.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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