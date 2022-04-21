Batman'da hırsızlar bir iş yerine ait demir tezgahı çaldı - Son Dakika
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Batman'da hırsızlar bir iş yerine ait demir tezgahı çaldı

21.04.2022 14:50
Batman'da hırsızlar bir iş yerine ait demir tezgahı çaldı

Batman Çarşı Mahallesi'nde iki hırsız, gece saatlerinde bir iş yerinin önünde duran demir tezgahı çaldı.

Batman Çarşı Mahallesi'nde iki hırsız, gece saatlerinde bir iş yerinin önünde duran demir tezgahı çaldı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Batman Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şüpheli iki şahıs, bir iş yerinin önünde duran demir tezgahı çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Batman'da hırsızlar bir iş yerine ait demir tezgahı çaldı
Batman'da hırsızlar bir iş yerine ait demir tezgahı çaldı
Batman'da hırsızlar bir iş yerine ait demir tezgahı çaldı

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Hırsızlık, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da hırsızlar bir iş yerine ait demir tezgahı çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da hırsızlar bir iş yerine ait demir tezgahı çaldı - Son Dakika
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