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Batman'da hırsızlar engelli vatandaşın motosikletini çaldı - Son Dakika

Batman'da hırsızlar engelli vatandaşın motosikletini çaldı

03.12.2021 00:57
Batman'da hırsızlar engelli vatandaşın motosikletini çaldı

Batman'da yaşanan son hırsızlık olayı bu kadar da olmaz dedirtti, çalacak bir şey bulamayan hırsızlar engelli vatandaşın elektrikli motosikletini çalarak sırra kadem bastı.

Batman'da yaşanan son hırsızlık olayı bu kadar da olmaz dedirtti, çalacak bir şey bulamayan hırsızlar engelli vatandaşın elektrikli motosikletini çalarak sırra kadem bastı. Batman Fatih Mahallesinde yaşayan bedensel engelli Yılmaz İlçin, engelli motosikleti çalınması nedeniyle zor günler geçirirken, bu vicdansızlığı yapanların bulunarak cezalandırılmasını istiyor.

Edinilen bilgiye göre, engelli vatandaşın yaşadığı apartmanın bahçesine giren hırsızlar, binanın bahçesinde korkuluklara bağlı elektrikli motosikletini çaldı. Sabah çarşıya çıkmak için kapısını açtığında engeli motosikletini çalındığını gören İlçin, hayatının şokunu yaşadı. Engelli motosikleti kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan engeli vatandaşın kardeşi Cebrail İlçin, "Ağabeyim Yılmaz İlçin engellidir ve bu sabah motoru kapının önünden çalınmıştır. Ağabeyim engeli haliyle 6 çocuğuna bakıyor. Emniyet güçlerimizden bu hırsızların yakalanmasını istiyoruz. Ağabeyimin tek ulaşımı motorla oluyordu. Hırsızlar bahçedeki kameranın çalışmadığını fırsata çevirdiler ve şuan güvenlik kamera olmadığından dolayı hırsızları bulma konusunda güçlük yaşıyoruz. Ağabeyim engeli maaşıyla 6 çocuğuna bakıp evi geçindirmeye çalışıyor. Hırsızlar sabah erken saatte bahçeye girip demir makas ile demir kapıyı kesip motosikleti alıp kayıplara karıştı" dedi. - BATMAN

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Engelli, Batman, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da hırsızlar engelli vatandaşın motosikletini çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da hırsızlar engelli vatandaşın motosikletini çaldı - Son Dakika
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