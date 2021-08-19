Batman'da hırsızlar girdikleri evde uyuşturucu alemi yaptılar - Son Dakika

Batman'da bir apartman dairesine giren hırsızlar, girdikleri evde alem yapıp uyuşturucu madde aldıktan sonra evdeki eşyaları alıp kayıplara karıştı. Ev sahibi hırsızların bir an önce yakalanıp cezalandırılmasını istedi.

Olay, merkez Kültür Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batman'da hırsızlar, tatile çıkan öğretmenin gece yarısı evin balkonundan içeri girerek evde uyuşturucu madde aldıktan sonra birçok eşyayı yanlarında götürüp kayıplara karıştılar.

"Kilometrelerce uzaklıktan gelip çocuklarımıza ders veren bir öğretmene yapılır mı?"

Apartmanın büyük bir facia eşiğinden dönüldüğünü söyleyen ev sahibi İrfan Avcıl, "4 yıl önce evimi İstanbul'dan gelen bir bayan öğretmene kiraya verdim. İlk gün kiraya verdiğim zaman kendisini gördüm ondan sonra görmedim. Hastam olduğu için Batman'a gelemiyorum. Kapıcı beni aradı evine hırsız girmiş bayan öğretmen arkadaş da izinde Batman'da olmadığı için bana ulaştılar. Eve geldik evin her tarafı darmadağın bir vaziyet içerisindeydi. Evin mutfak bölümünde bulunan kombiyi bile hırsızlar sökmüşler. Kombi patlamış olsaydı büyük bir facia yaşanırdı. Evin süpürge makinasından tutunda televizyon ne varsa çalıp getirmişler. Allah korusun evde olsaydı ne olacaktı. Kilometrelerce uzaklıktan gelip çocuklarımıza ders veren bir bayan öğretmene yapılır mı? Evde hiçbir şey bırakmadılar evde alem yapılmış, uyuşturucu madde içilmiş ve sigaraları kilimlerde söndürülmüş hepsi yerde kanıtlıdır. Biz emniyete bildirdik gerekli şeyleri söyledik. En kısa sürede şüphelilerin yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - BATMAN