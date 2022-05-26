Batman'da merdiven korkuluklarını çalan hırsızlar kamerada

BATMAN - Batman'ın Gap Mahallesinde girdikleri apartmanın korkuluklarını yerinden kırıp çalan 2 hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Gap Mahallesinde bir apartmana girdiği görülen 2 kişiden biri merdiven korkuluklarını kırıp yerinden söktü. Kapıda ona gözcülük yapan arkadaşının ise, kırılan parçaları topladığı ve kapı etrafında güvenlik kamerası olup olmadığını kontrol ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hırsızların daha öncede binaya girdiklerin belirten apartman yöneticisi Mehmet Şirin Aksoy, "Hırsızlar bizleri zor durumda bırakıyor. 3 defadır bu 2 kişi gelip buradan hırsızlık yapıyor. Daha öncede gelip buradan bodrum kat kapısını, su sayaçlarını, elektrik kablolarını ve merdiven korkuluklarını çaldılar. Ne yapsak fayda etmiyor. Güvenlik kameraları taktık yine de caydırıcı olmadı. Korulukları çalarken merdivenleri de kırdılar. 3 katın merdiven korkuluğunu çaldılar. Kamera ile tespit ettik yakalanmalarını istiyoruz" dedi.