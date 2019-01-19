Batman'da Hırsızlık Anı Kameraya Yansıdı

Batman'da bir iş yerinde yaşanan hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Batman'da bir iş yerinde yaşanan hırsızlık anı kameraya yansıdı. Gece vakti kapısını levye ile kırarak girdiği bir iş yerinden elektronik eşyalar çalan hırsız elini kolunu sallayarak izini kaybettirdi.



Olay 17 Ocak gece 04: 46'da Gap Mahallesinde meydana geldi. Hırsız kepengin yarım açık olduğunu fark edince gece yarısı titizlikle televizyonu çalıp kayıplara karışıyor. Kimse bir şey anlamasın diye diğer dükkanın olduğu yere gidip eldivenlerini eline geçirip emlakçı dükkanına giriyor.



İş yerine gelen Ali Üzün, eşyalarının çalındığını fark ederek durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, iş yerinde parmak izi ve delil arama çalışması yaptı. Etraftaki güvenlik kameralarından hırsızın kim olduğunu tespit eden polis ekipleri kısa sürede hırsızı buldu.



"Ameliyata girer gibi eldiven takıyor"



İş yeri sahibi Ali Üzün, "Akşam dükkanı kapattık. Kepengi meğerse kapatmamışım. Tuşa 2 defa bastık mı kapanmıyor. Hiç bakmadım bende kapıda işin aslı kilitliydi. Gece yarısı dükkana girmişler. Televizyon almışlar ve birkaç şey daha almışlar. Tabi sabah işe gelince fark ettik. Televizyon basit bir şey. Bizim başımıza geldi sıkıntı yok ama başkasının başına gelmesin. İnsanların emeğini çalmasınlar, bu devirde insanlar kolay kolay biriktirmiyor. Evlere giriyorlar altınları, paralarını çalıyorlar hırsızlık yapıyorlar. Yazıktır, günahtır yapmasınlar. Amaç televizyon değil, 10 televizyon kurban olsun onlara sıkıntı değil. Polise haber verdik araştırma yapıyor. Zaten kim oldukları belli. Bulmuşlar, mahkeme süreci devam edecek bekliyoruz. Bizim güvenlik kameramız yok yan komşunun güvenlik kamerası var. Hırsızları oradan tespit ettik. Adam geliyor ameliyat eldiveni takıyor eline. Titizlikle çalışıyor tabi. Takıyor eldiveni boynundan levyeyi çıkarıp kapıyı açıyor. Çok titizlikle yaptı bu işi. Titizlikle hırsızlığı gerçekleşti. Ameliyata girer gibi takıyor eldivenini kapıyı açıp giriyor" dedi. - BATMAN

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