Batman'da hırsızlık operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da hırsızlık operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

09.03.2022 11:26
Batman'da hırsızlık operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Batman'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Batman'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde bazı hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen şüpheli M.A. gözaltına alındı.

Zanlının evinde yapılan aramada ele geçirilen 2 bilgisayar, cep telefonu, basınç saati, akümülatör, basınç kiti ve 900 lira sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da hırsızlık operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika


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