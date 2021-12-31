Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamak isteyen ekibe ateş açıldı: 1 şehit, 1 yaralı (3) - Son Dakika

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,

'Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamak isteyen ekibe ateş açıldı: 1 şehit, 1 yaralı' başlıklı haberimizin ekinde şehidin ismini güncelliyoruz.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMABatman Valiliği, Çarşı ve Mahalle Bekçisi Abdürrezzak Kanat'ın şehit olduğu olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, " Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İluh ŞÖK Polis Merkezi ekiplerimiz, İluh mahallesinde hırsızlık olayı şüphelilerini yakalamaya çalışırken, şüpheli H.A. ve kardeşi M.A.'nın silahlı saldırısına uğramışlardır. Çıkan çatışmada, Çarşı ve Mahalle Bekçisi Abdürrezzak Kanat şehit olmuştur. Bir polis memurumuz yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıslar yaralı olarak ele geçirilmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi. Şehidin evli, iki çocuk babası olduğu öğrenildi.