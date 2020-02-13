Batman'da hırsızlık yaptıkları belirlenen 16 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Batman'da 33 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu belirtilen 16 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince kentte gerçekleşen hırsızlık olayların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince titiz ve özverili çalışmalar neticesinde olaylar ile ilgili yapılan incelemelerde 33 olayın failleri belirlenmiş, yapılan çalışmalar neticesinde olaylara karıştığı tespit edilen toplam 16 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanarak gözaltına alınan şahısların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca 7'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 9 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır" denildi. - BATMAN