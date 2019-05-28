Son Dakika Haberleri: Batman'da hırsızlık zanlısı yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Batman'da hırsızlık zanlısı yakalandı

55 dakika önce

Batman'da bir evde hırsızlık olayına karışan zanlı, güvenlik güçlerinin çalışması soncu yakalandı.

Batman'da hırsızlık zanlısı yakalandı, System.String[]
Batman'da bir evde hırsızlık olayına karışan zanlı, güvenlik güçlerinin çalışması soncu yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri kentte gerçekleşen hırsızlık olayların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bir ikamette meydana gelen bir adet televizyon hırsızlığı olayı ile ilgili olarak görevlilerin yapmış oldukları çok yönlü çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin O.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Zanlı, yapılan çalışma sonucu çaldığı televizyon ile birlikte yakalandı.

Televizyon sahibine teslim edilirken, zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:30 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, TV, Batman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sosyal Medyada Akın Koçovalı'yı Canlandıran Burak Dakak'ın Kim Olduğu Merak Konusu Oldu Reyting Rekortmeni Çukur'dan Sezon Finali Öncesi Görkemli Gala Gecesi Binali Yıldırım "Çaldılar" çıkışıyla ilgili açıklama yaptı: Mecburdum Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken paylaşım: Kariyerimi zirvede bırakıyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:25:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da hırsızlık zanlısı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]