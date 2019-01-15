Batman'da Horoz Dövüştürenlere Operasyon

Batman Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri tarafından horoz dövüştürüldüğü belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

Batman Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri tarafından horoz dövüştürüldüğü belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.



Batman Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekiplerince bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda, horozların dövüştürülmesi ile iş yerinde kumar oyununun oynatıldığı tespit edilmiş, işyerinde bulunan 5 adet horoz, horoz dövüşünde kullanılan malzemeler ile 36 bin 600TL ve 100 dolar para ele geçirilmiştir. Ayrıca işyerinde 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama ve Hayvanları Koruma Kanunu' suçlarından 12 şahsa adli işlem yapılmış, işyerinde kumar oynayan 37 şahsa toplam 11 bin 840 TL idari para cezası uygulanmıştır. İş yeri kumar oynatılmasından dolayı 30 gün süre ile mühürlenerek kapatılmıştır" denildi. - BATMAN

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