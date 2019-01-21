Batman'da Hükümlüler 50 Okulu Onaracak

Batman'da denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki hükümlüler 50 okulun bakım ve onarımını yapacak.

Batman'da denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki hükümlüler 50 okulun bakım ve onarımını yapacak.



Piri Reis Mesleki Anadolu Lisesindeki çalışmaları Vali Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, Milli Eğitim Müdürü Vekili Bahattin Atilla ve Denetim Serbestlik Müdürü Nedim Kılıç inceledi. Vali Şahin, "Bu tür çalışmalara her zaman büyük önem verdiklerini ve kamu hizmeti yükümlü gruplarını, ihtiyacı bulunan özellikle köy okullarının boya badana tadilatı için, ihtiyaç duyacakları malzeme konusunda desteklemeye hazır olduklarını" dedi.



"Okullarımızın güzelleştirilmesinin amaçlıyoruz"



Batman Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede ise, "Denetimli serbestlik müdürlüklerinin kanun ile kendilerine verilen diğer eğitim-iyileştirme çalışmaları, yardım ve infaz çalışmalarının yanı sıra, kamuya yararlı ücretsiz çalışma yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin, iş ve işlemleri yerine getirildi. Batman'da da bu çerçevede 150 yükümlünün kamu yararına çalışmasının, müdürlüklerince takibinin yapıldı. Bu çalışmalar ile hem hükümlülerin yeniden suça karışmalarının önüne geçilerek topluma kazandırılmalarının ve hem de ihtiyacı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının kamu hizmeti üretmelerine katkı sağlanmasının hedeflendi. Yarıyıl tatilindeki bu çalışma ile de çocuklarımızın eğitim ve öğretim gördüğü okullarımızın güzelleştirilmesinin amaçlıyoruz" diye konuştu. - BATMAN

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