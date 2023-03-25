BATMAN'DA HUSUMETLİ AİLELER ARASINDAKİ TAŞ- SOPA VE SİLAHLI KAVGA KAMERADA 2 YARALI, 11 GÖZALTI

BATMAN'da, husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polisin müdahalesiyle sonlanan olayda 11 kişi gözaltına alınırken, kavga anları ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet olduğu ileri sürülen iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ismi öğrenilemeyen 2 kişi, atılan taşlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis tarafların kavgayı sonlandırması için havaya uyarı ateşi açtı. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınırken, kavga anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (DHA)