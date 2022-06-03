Batman'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise gözaltına alındığı olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyünde meydana geldi.

UZUN NAMLULU SİLAHLAR KULLANILDI

Husumetli iki aile arasında, bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada aynı aileden Hasan, Kazım ve Niyazi Durmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı kavgada 3 kişi de yaralandı.

JANDARMA OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma köyde geniş güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma 3 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.