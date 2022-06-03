Batman'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

03.06.2022 00:54

Batman'ın Kozluk ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise gözaltına alındığı olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyünde meydana geldi.

UZUN NAMLULU SİLAHLAR KULLANILDI

Husumetli iki aile arasında, bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada aynı aileden Hasan, Kazım ve Niyazi Durmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı kavgada 3 kişi de yaralandı.

JANDARMA OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma köyde geniş güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma 3 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü Husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü Kavgada bıçaklanan iki çocuk babası hayatını kaybetti Kavgada bıçaklanan iki çocuk babası hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
00:44 Ablasına veda mesajı ile konum attı, polis ekipleri doktoru ağaca asılı halde buldu
00:41 2018 seçimleriyle son anket kıyaslandı! Aydın'da AK Parti puan kaybederken İYİ Parti oylarını ikiye katladı
00:35 İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan gensoru önergesi verilmesi halinde istifa resti
00:28 Fransa'da başörtülü kadını restorana almayan kişi mahkemede yargılanacak
00:15 Pakistan'da akaryakıt zammı öncesi binlerce vatandaş istasyona akın etti
23:59 Dışişleri, yaptığı telefon görüşmesinde ABD'ye sınır ötesi operasyonu hakkında net mesajlar verdi
23:46 Rusya gıda krizini önlemek için tek bir şart sundu: Denizi mayınlardan temizleyin
23:08 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye çıkışı: Endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız
22:23 Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu
21:56 Beşiktaş, Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 00:58:12. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement