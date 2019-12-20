Batman'da, husumetli iki aile arasında taşlı- bıçaklı kavga: 19 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da, husumetli iki aile arasında taşlı- bıçaklı kavga: 19 yaralı - Son Dakika

Batman'da, husumetli iki aile arasında taşlı- bıçaklı kavga: 19 yaralı

6 saat önce

BATMAN'da, husumetli iki aile arasında çıkan taş ve bıçakların kullanıldığı kavgada 19 kişi yaralandı.

Batman'da, husumetli iki aile arasında taşlı- bıçaklı kavga: 19 yaralı, System.String[]

BATMAN'da, husumetli iki aile arasında çıkan taş ve bıçakların kullanıldığı kavgada 19 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Oymataş köyüne bağlı Ünlüce mezrasında meydana geldi. Mezrada oturan husumetli iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, diğer aile bireylerinin de katılımıyla taşlı- bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 19 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, mezraya gelen sağlık ekiplerince Batman Bölge Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, yeni bir kavga yaşanmaması için mezrada ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.


Jandarma, Batman, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jandarma'dan iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlara suç üstü
250 Km'lik hız yapan Özcan Deniz'in 16'lık yeğeni karakolluk oldu Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı Kastamonu'da iki aile arasında arazi kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
02:34 Başkent'te yolcu otobüsü kaza yaptı, çok sayıda yaralı var - 1 - Son Dakika
02:32 "Filistin Davasını Destekleyen Yılın Şahsiyeti" ödülü Hüseyin Tanrıverdi'ye verildi - Son Dakika
02:12 Bursa'da iki tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
02:10 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "AB tarafından onaylanan yaptırım taslağının bizim nezdimizde hükmü... - Son Dakika
02:10 Doğu Türkistan'da kültürel seviyeyi yükseltme adı altındaki kamplarda acı sürüyor! - Son Dakika
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 02:37:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Batman'da, husumetli iki aile arasında taşlı- bıçaklı kavga: 19 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]