Batman'da, husumetli iki aile arasında taşlı- bıçaklı kavga: 19 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da, husumetli iki aile arasında taşlı- bıçaklı kavga: 19 yaralı - Son Dakika

Batman'da, husumetli iki aile arasında taşlı- bıçaklı kavga: 19 yaralı

6 saat önce

bıçaklı kavga: 19 yaralıBATMAN'da, husumetli iki aile arasında çıkan taş ve bıçakların kullanıldığı kavgada 19 kişi yaralandı.

bıçaklı kavga: 19 yaralı

BATMAN'da, husumetli iki aile arasında çıkan taş ve bıçakların kullanıldığı kavgada 19 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Oymataş köyüne bağlı Ünlüce mezrasında meydana geldi. Mezrada oturan husumetli iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, diğer aile bireylerinin de katılımıyla taşlı- bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 19 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, mezraya gelen sağlık ekiplerince Batman Bölge Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, yeni bir kavga yaşanmaması için mezrada ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Batman'da, husumetli iki aile arasında taşlı- bıçaklı kavga: 19 yaralı

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:40 Kaynak: DHA
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