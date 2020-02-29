Batman'da İdlib şehitleri için 1071 Yasin Suresi okundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da İdlib şehitleri için 1071 Yasin Suresi okundu - Son Dakika

Batman'da İdlib şehitleri için 1071 Yasin Suresi okundu

6 saat önce

Batman'da, Suriye'nin İdlib bölgesindeki rejim saldırıları sonucu şehit düşen askerler için 1071 Yasin Suresi okundu.

Batman'da İdlib şehitleri için 1071 Yasin Suresi okundu, System.String[]

Batman'da, Suriye'nin İdlib bölgesindeki rejim saldırıları sonucu şehit düşen askerler için 1071 Yasin Suresi okundu.

Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Batman Şubesi tarafından, yatsı namazının ardından Kudret Camisi'nde gerçekleştirilen programa İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve vatandaşlar katıldı. İl Müftü Yardımcısı Ahmet Duran, okunan 1071 Yasin Suresi ile hatimlerin duasını etti.

TÜRKAB İl Başkanı Şehmus Temiz, program sonrası yaptığı açıklamada, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.


Katılımcılara lokum ve bisküvi ikram edildi.

Batman, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:50 Kaynak: AA
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