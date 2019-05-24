Batman'da iftar saatinde markete EYP atıldı
3 saat önce
Batman'da iftar vaktinde bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.
Batman
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:34 Kaynak: İHA
'da iftar vaktinde bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.
Edinilen bilgilere göre, saat 19.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir markete atılan 2 adet EYP büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Marketin ön tarafında isabet eden patlayıcı maddi hasara neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri markete EYP atan kimliği belirsiz kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. - BATMAN
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