Batman'da İHA düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da İHA düştü - Son Dakika

Batman'da İHA düştü

6 saat önce

Batman'da bir İnsansız Hava Aracı (İHA) henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

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Batman'da bir İnsansız Hava Aracı (İHA) henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.


Batman 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'ndan kalkan İHA, bir süre önce hizmete açılan yeni oto galericiler sitesinin arka kısmındaki tarlaya düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İHA'nın düştüğü alanda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçildi. - BATMAN

İnsansız Hava Aracı, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:54 Kaynak: İHA
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