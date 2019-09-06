Batman'da İHH İnsani Yardım Derneğinden çocuklar için etkinlik

Batman'da İHH İnsani Yardım Derneği Şubesince düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

"Yetim Dayanışma Günleri" programı kapsamında, "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganıyla Kıra Dağı mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte piknik ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Etkinliğe katılan Batman Valisi Hulusi Şahin, çocuklarla yakından ilgilendi.

Dernek Başkanı Latif Kaya da her sene "Yetim Dayanışma Günleri" programı kapsamında etkinlik düzenlediklerini belirterek, bu sene de Kıra Dağı mevkisinde yaklaşık 800 yetim ve ailesi ile program tertiplediklerini belirtti.

Çocuklar ve aileleri ile hoş vakit geçirdiklerini, çocuklar için bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Kaya, çocukların gönüllerince eğlendiklerini aktardı.

Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte keyifli vakit geçiren çocuklar yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.