Batman'da ihtiyaç sahibi 550 aileye destek - Son Dakika

Batmanlı işadamı tarafından 550 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

Midyatlı hayırsever Mahsum Altunkaya tarafından hazırlanan yardım kolileri, Gercüş ilçe merkezinde bulunan mahalle muhtarları gözetiminde ihtiyaç sahibi vatandaşların evine teslim edildi.

Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Ahmet Okay, her yıl yaptığı yardımlardan dolayı Altunkaya'ya teşekkür etti.

İhtiyaç sahibi Hasan Bıçakçı ise "Allah onlardan razı olsun çok teşekkür ederim. Bu yardımların millette çok faydası oldu." ifadelerini kullandı.