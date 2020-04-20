Batman'da iki aile arasında kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Batman'ın Kozluk ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üçyol mevkisinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Sopa darbeleri ve açılan ateşle biri ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emniyet ve jandarma ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı, kavgaya karışanların yakalanması için çalışmalar sürüyor.