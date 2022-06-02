Husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü - Son Dakika
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Husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

02.06.2022 21:02

Batman'da aralarında husumet bulunan aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Batman'da aralarında husumet bulunan aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyünde daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ş. uzun namlulu silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu aynı aileden Hasan, Kazım ve Niyazi Durmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olaya karıştığı şüphesiyle R.Ş., H.Ş. ve M.Ş'yi gözaltına alırken kaçan Ö.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kavgada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Kozluk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
Husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
Husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
Husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
Husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü - Son Dakika
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