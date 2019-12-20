Batman'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 17 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 17 yaralı - Son Dakika

Batman'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 17 yaralı

6 saat önce

Batman'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

Batman'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 17 yaralı, System.String[]

Batman'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Oymataş köyüne bağlı Ünlüce mezrasında husumetli oldukları belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçak, taş ve sopalı kavgaya dönüşmesiyle 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, mezraya gelen sağlık ekiplerince Batman Bölge Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, yeni bir kavga yaşanmaması için mezrada ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

(Osman Arslan/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
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