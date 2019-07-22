Son Dakika Haberleri: Batman'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı
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Batman'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı

39 dakika önce

Batman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Batman'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı, System.String[]
Batman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
GAP Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyüyerek, demir çubukların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırabildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:04 Kaynak: AA
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