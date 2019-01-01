Son Dakika Haberleri: Batman'da İki Grup Arasında Kavga: 3 Yaralı

Batman'da İki Grup Arasında Kavga: 3 Yaralı

17 dakika önce

Batman'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Batman'da İki Grup Arasında Kavga: 3 Yaralı, System.String[]
Batman'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı Sanat Sokağı'ndaki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve polis sevk edildi.


Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:53 Kaynak: AA

Batman, Güncel
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