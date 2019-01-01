Batman'da İki Grup Arasında Kavga: 3 Yaralı
17 dakika önce
Batman'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Batman
'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal
Bulvarı Sanat Sokağı'ndaki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Olay yerine 112 Acil Servis
ekipleri ve polis sevk edildi.
Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:53 Kaynak: AA
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