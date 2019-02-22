Batman'da İki Kişinin Katil Zanlısı 10 Yıl Sonra Yakalandı
1 saat önce
Batman'ın Gercüş ilçesinde iki kişinin katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandı.
Batman
'ın Gercüş
ilçesinde iki kişinin katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Nurlu köyünde 20 Mayıs 2009'da iki kişiyi öldürdükten sonra kayıplara karışan A.O'nun saklandığı adrese ulaşıldı.
Jandarma ekiplerince, kasten adam öldürme ve "vahim nitelikli ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya taşıma, bulundurma" suçundan aranan A.O. saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Evdeki aramada, zanlının olayda kullandığını itiraf ettiği ruhsatsız uzun namlulu silah, şarjör ve 28 mermi ele geçirildi.
Zanlı A.O'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:49 Kaynak: AA
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