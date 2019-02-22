Son Dakika Haberleri: Batman'da İki Kişinin Katil Zanlısı 10 Yıl Sonra Yakalandı

Batman'da İki Kişinin Katil Zanlısı 10 Yıl Sonra Yakalandı

1 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki kişinin katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandı.

Batman'da İki Kişinin Katil Zanlısı 10 Yıl Sonra Yakalandı, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde iki kişinin katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Nurlu köyünde 20 Mayıs 2009'da iki kişiyi öldürdükten sonra kayıplara karışan A.O'nun saklandığı adrese ulaşıldı.

Jandarma ekiplerince, kasten adam öldürme ve "vahim nitelikli ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya taşıma, bulundurma" suçundan aranan A.O. saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Evdeki aramada, zanlının olayda kullandığını itiraf ettiği ruhsatsız uzun namlulu silah, şarjör ve 28 mermi ele geçirildi.

Zanlı A.O'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:49 Kaynak: AA

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