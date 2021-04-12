Batman'da İl Koordinasyon Kurulu 2. dönem toplantısı yapıldı - Son Dakika

Batman'da İl Koordinasyon Kurulu 2. dönem toplantısı Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin başkanlığında yapıldı.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda, kamu kurumu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Vali Şahin yatırım izleme raporlarını paylaştı.

Batman'da 16 kuruluşa ait 399 projenin bulunduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bu projelerin toplam tutarı 6 milyar 494 milyon 403 bin lira olup, bu projeler için önceki yıllar harcamaları da dahil olmak üzere 2021 yılı 2. dönem itibarıyla 1 milyar 954 milyon 420 bin lira harcama yapılmıştır. 2021 yılında ayrılan ödenek tutarı 1 milyar 372 milyon 748 bin liradır. Bu ödeneğin 121 milyon 383 bin lirası harcanmıştır. Yapılan harcamaya göre proje dahilinde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 28,50, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 34,86'dır."