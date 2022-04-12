Batman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Batman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

12.04.2022 17:17
Batman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Batman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Batman'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin başkanlığında İl Kültür Müdürlüğü salonunda yapılan toplantıda konuşan TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, 2022 yılı için Batman'da 5 projelerinin olduğunu söyledi.

Diyarbakır, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin'de 20 lokasyonda sondaj çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Demir, "Batman il sınırları içerisinde bulunan 800 adet kuyudan günlük yaklaşık 24 bin 500 varil, tüm bölgede bulunan 1261 kuyudan günlük 40 bin varilin üzerinde üretim yapılmaktadır." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan ise belediyenin 27 projesinin bulunduğunu aktardı.

Susam, kekik ve lavanta sokaklarında çalışmaların devam ettiğini ifade eden Özkan, "İstiklal Parkı çalışması, sulama kanalı etrafındaki peyzaj çalışmalarımız devam ediyor. Muhtelif yerlerdeki kaldırım ve parke taşı çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz yaz sezonunda 160 bin ton asfalt serimi yapmak." diye konuştu.

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Mustafa Demir, Diyarbakır, Mardin, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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