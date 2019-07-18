Son Dakika Haberleri: Batman'da İl Koordinasyon Toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Batman'da İl Koordinasyon Toplantısı

2 saat önce

Batman'da İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Batman'da İl Koordinasyon Toplantısı, System.String[]
Batman'da İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik 3. dönem İl Koordinasyon Toplantısı Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi.
Aksoy, toplantıda, Türkiye'nin özellikle son dönemde iç ve dış etkenlerden dolayı önemli bir ekonomik sınav verdiğini belirterek, ekonomide tasarruf zamanı olduğunu söyledi.
Kamu kurumlarına hasılat uyarısında bulunan Aksoy, "Zaman zaman okuyorum bazı kaynaklardan, özellikle belediyelerde ve bazı kamu kurumlarında hasılat mali oranımız çok düşük. Belediyelerde 10 lira harcıyoruz ama yanlış planlama ve hesaplamalarla 2.8 lira hasıla ediyoruz. Bunun adı en iyimser tanımla israftır. Bu anlamda adım atmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Karayolları 9. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan da Hasankeyf ilçesinde yaptıkları Hasankeyf-1 Köprüsü'nün 2015 yılında tamamlandığını, 1001 metre uzunluğundaki duble olan Hasankeyf-2 Köprüsünün ise eylül ayı sonunda hizmete sunulacağını bildirdi.
Yapımı devam eden tünelde ışığı görmeye 100 metre kaldığını dile getiren Ceylan, en kısa sürede tüneli tamamlayarak hizmete alacaklarını kaydetti.
Hasankeyf, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un göbeğinde magandalar tünel kapatıp havaya ateş açtı! Yargıtay, mali müşavir cinayetinde karısına ve sevgilisine verilen cezayı bozdu Sınıf arkadaşına cinsel istismarda bulunup çıplak görüntülerini çeken çocuk için istenen ceza belli oldu Tunceli Valiliği destek amaçlı yardım kampanyası başlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 19:49:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da İl Koordinasyon Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]