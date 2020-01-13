Batman'da ilkokul öğrencilerinden NCL2 hastası Ahmet için bağış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da ilkokul öğrencilerinden NCL2 hastası Ahmet için bağış - Son Dakika

Batman'da ilkokul öğrencilerinden NCL2 hastası Ahmet için bağış

14 dakika önce

Batman'daki Mehmet Emin Şimşek İlkokulu öğrencileri iki oğulları beyincik erimesi (NCL2) hastası olan Fatma ve İhsan Abay çiftinin çocuklarından Ahmet'in tedavi masraflarının karşılanabilmesi yardım kampanyası başlattı.

Batman'da ilkokul öğrencilerinden NCL2 hastası Ahmet için bağış, System.String[]

Batman'daki Mehmet Emin Şimşek İlkokulu öğrencileri iki oğulları beyincik erimesi (NCL2) hastası olan Fatma ve İhsan Abay çiftinin çocuklarından Ahmet'in tedavi masraflarının karşılanabilmesi yardım kampanyası başlattı.

Abay çiftinin çocukları Emircan (11) ile Ahmet Çınar'ın (5), dünyada nadir görülen ölümcül NCL2 hastalığına yakalanması, Emircan'ın tedaviye yanıt vermemesi üzerine Ahmet'in tedavisi için gereken paranın toplanabilmesi için Valilikçe oluşturulan komisyon aracılığıyla açılan hesaba yardımlar sürüyor.

Vali Hulusi Şahin'in 10 bin lira ile ilk bağışı yaptığı kampanyaya katılarak Ahmet'in tedavisine destek sunmak isteyen Mehmet Emin Şimşek İlkokulu öğrencileri de çalışma başlattı.

Öğrenciler, okul bahçesine, üzerinde "El ele verelim Ahmet'i kurtaralım" yazılı yardım sandığı bıraktı.

Biriktirdikleri harçlıklarını bağışlayarak anlamlı bir davranışa imza atan minik yüreklerin başlattığı bu çalışmaya öğretmenler ve velilerden de destek geldi.

Gün boyu devam eden kampanyada toplanan 4 bin 500 lira, Valilikçe oluşturulan yardım komisyonu tarafından açılan hesaba aktarılacak.

Öğrenciler ayrıca okul bahçesinde Ahmet için hazırladıkları koreografi ile destek çağrısında bulundu.

Öğrenci Eslem Doğan Şen, Ahmet Çınar Abay'ın beyincik erimesi hastalığına yakalandığını öğrendiklerini belirterek, öğrenciler olarak katkı sunmak için kampanya başlattıklarını, herkesi destek vermeye davet ettiklerini söyledi.

Velilerden Osman Sütçü, öğrencilerin farkındalığını artırmaya katkı sunan kampanyaya destek verdiklerini belirtti.

Sütçü, "İsteğimiz Ahmet'in iyileşip, sağlığına kavuşması, koşup oynaması. Bunun için de her türlü katkıya hazırız." dedi.

Sümeyye Sütçü, öğrencilerin böyle bir duyarlılıkta bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Ahmet Çınar, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:34 Kaynak: AA
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