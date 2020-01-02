Batman'da inşaatta nöbet tutan güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da inşaatta nöbet tutan güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu - Son Dakika

Batman'da inşaatta nöbet tutan güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu

6 saat önce

Batman'da bir inşaatta güvenlik görevlisi olarak çalışan genç, nöbet kulübesinde ölü bulundu.

Batman'da inşaatta nöbet tutan güvenlik görevlisi kulübede ölü bulundu, System.String[]

Batman'da bir inşaatta güvenlik görevlisi olarak çalışan genç, nöbet kulübesinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Tilmerç Mahallesi'nde bir inşaatta güvenlik görevlisi olarak çalışan Hasan Filiz (18), inşaata giden işçiler tarafından nöbetçi kulübesinde hareketsiz halde yatarken bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Filiz'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:04 Kaynak: İHA
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