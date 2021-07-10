Batman'da inşaat işçisi sert zemine düştü - Son Dakika

Batman'da inşaat işçisi sert zemine düştü

BATMAN - Batman'da kent merkezinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan bir işçi dengesini kaybederek sert zemine düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Sanat Sokağı'nda meydana geldi. İki katlı binanın tadilatını yapan 52 yaşındaki N.A., dengesini kaybederek kafa üstü beton zemine düştü. Kazada ağır yaralanan işçi, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan N.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri de olay ile ilgili inceleme başlattı.