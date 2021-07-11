Batman'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Batman'da yapımı devam eden bir inşaatta çalışan bir işçi dengesini kaybederek zemine düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Sanat Sokağında meydana geldi. inşaat halindeki iki katlı binada çalışan 52 yaşındaki N.A., dengesini kaybederek kafa üstü beton zemine düştü. Kazada ağır yaralanan işçi, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan N.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri de olay ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN