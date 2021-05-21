Batman'da "İnsan Ticaretiyle Mücadele" konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Batman'da "İnsan Ticaretiyle Mücadele" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından kamu temsilcileriyle istişarelerde bulunuldu.

Vali Hulusi Şahin, insan ticareti ile mücadelenin sadece kolluk kuvvetlerinin görevi olmadığını, bunun diğer kurumları da ilgilendiren birçok boyutunun bulunduğunu belirtti.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü uzmanları da konuyla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin sunum yaptı. Sunumun ardından, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Rıfat Sagut da insan ticareti suçunun Türk Ceza Kanunu ve Yargıtay kararları ışığında değerlendirilmesine yönelik kapsamlı bilgilendirmede bulundu.

Toplantıya, ilgili kurumların temsilcileri katıldı.