Batman'da internet kablosunu çalan hırsız güvenlik kamarasına takıldı - Son Dakika

Batman'da internet kablosunu çalan hırsız güvenlik kamarasına takıldı

Batman'da internet kablosunu çalan hırsız güvenlik kamarasına takıldıBATMAN Batman'da sabah saatlerinde internet kablolarını çalan hırsız güvenlik kamarasına takıldı.

Batman'da internet kablosunu çalan hırsız güvenlik kamarasına takıldı BATMAN Batman'da sabah saatlerinde internet kablolarını çalan hırsız güvenlik kamarasına takıldı. Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Karşıyaka Mahallesi'nde gerçekleşti. Hırsız, çevrede kimsenin olmadığı saatlerde fırsat kollayarak kabanına sakladığı kerpeteni çıkartarak internet kablolarını kesip çaldı sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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