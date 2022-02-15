Üye Girişi
Batman'da internet ve elektrik kablolarına dadanan hırsızlar JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika

Batman'da internet ve elektrik kablolarına dadanan hırsızlar JASAT'tan kaçamadı

15.02.2022 19:52
Batman'da internet ve elektrik kablolarına dadanan hırsızlar JASAT'tan kaçamadı

- Batman'da, internet ve elektrik hat kablolarını çaldığı tespit edilen 2 kişi, JASAT ekipleri tarafından yapılan sıkı takiple suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

- Batman'da, internet ve elektrik hat kablolarını çaldığı tespit edilen 2 kişi, JASAT ekipleri tarafından yapılan sıkı takiple suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkez ilçesi Bıçakçı köyünde 6 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayıyla ilgili olarak Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bıçakçı Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) görüntü incelemesi neticesinde, 250 metre kabloyu araçlarıyla şüpheli E.Ş. ve V.Ş'nin çaldığı tespit edildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 9 Şubat'ta yapılan operasyonla 2 şahıs Bıçakçı Yol Kontrol Noktasında bir araç ile seyir halindeyken yakalandı. Araçta yapılan kontrolde DEDAŞ'a ait 300 metre elektrik kablosu, 1 adet demir kesme makası, 1 adet kerpeten ve 1 çift iş eldiveni ele geçirildi. Bahse konu elektrik kablosunun Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden çalındığı tespit edilirken, DEDAŞ yetkililerine teslim edildiği ifade edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.Ş. ve V.Ş'nin çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı kaydedildi.

(Ekrem Aktaş/İHA)

Batman'da internet ve elektrik kablolarına dadanan hırsızlar JASAT'tan kaçamadı

YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, Tragger, Batman, JASAT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batman'da internet ve elektrik kablolarına dadanan hırsızlar JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:15 Mersin'de balıkçıda saldırıya uğrayan aile olayın detaylarını anlattı!
20:05 Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Süper Lig devi, Burak Yılmaz'ı renklerine bağladı
20:02 Cemevlerine gelen yüksek faturalar hakkında açıklama yapan Ercan Geçmez: Bu yeni bir konu değil
20:01 Başsavcılık'tan açıklama geldi! Belçika'daki hükümlü Türk vatandaşının tahliye haberi yalanlandı
19:49 Son Dakika: Türkiye'de 15 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 309 kişi vefat etti, 94 bin 730 yeni vaka tespit edildi
19:48 Rumeli türkülerinin sevilen sesi Arif Şentürk yaşamını yitirdi
19:39 Florya'da gerginlik! Galatasaraylı futbolculardan Torrent'e olay tepki
19:28 Bursa'da feci ölüm! Çalışırken 6. kattan düşen işçi, inşaat demirlerine saplandı
19:19 Fenerbahçe tarihinde benzeri görülmedi! Ali Koç sezon sonunda acı bir ilki daha yaşayabilir
18:47 6'lı görüşmede yer alan Ahmet Davutoğlu konuştu! İşte Kılıçdaroğlu'nun ittifak için önerdiği yeni isim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 20:20:08. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da internet ve elektrik kablolarına dadanan hırsızlar JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement