Batman'da iş adamlarından kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Batman Şubesi, kan stoklarının artırılması amacıyla düzenlenen "İyilik Kanımızda Var" kampanyasına destek verdi.



Yurt genelinde sürdürülen kampanya için çok sayıda ASKON Batman Şubesi üyesi iş adamları Kızılay Standı'nda kan bağışında bulundu.

ASKON Batman Şube Başkanı Mehmet Selman Nasıroğlu, salgın nedeniyle kan stoklarında azalma olduğunu belirterek, ASKON üyeleri olarak kampanyaya destekte bulunduklarını söyledi.

Kan bağışının 2 gün süreceğini ifade eden Nasıroğlu, "İnşallah bağışlayacağımız bu kanlar hastalara şifa olur ve kan stokları dolar. Diğer kurumlara da örnek teşkil eder." dedi.