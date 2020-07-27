Batman'da İş Kur'dan vatandaşa 103 milyon lira destek - Son Dakika

Batman Çalışma ve İş Kurumu (İŞ KUR) İl Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısa çalışma ödeneği, işsizlik sigortası, nakdi ücret ve proje desteği kapsamında vatandaşa 103 milyon Türk Lirası destekte bulundu.

İŞ KUR Batman İl Müdürü Besim Eviz yaptığı açıklamada, salgın sürecinde vatandaşların mağdur olmaması için hayata geçirilen istihdam kalkanı kapsamında yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Salgın sürecinde 8 bin 699 kişinin kısa çalışma ödeneğinden istifade ettiğini belirten Eviz, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda vatandaşa 20 milyon 426 Türk Lirası destek verildi. 10 bin 422 kişi de İş Kur tarafından SGK veri tabanından istifade edilerek nakit ödeme desteğinden faydalandı. Bin 907 kişi ise işsizlik sigortasından yararlandı. Koronavirüs salgını sürecinden istihdama da destek olduk. Son 5 ayda 27 proje kapsamında 622 kişi istihdam edildi. 21 bin vatandaşımıza salgın sürecinde 60 milyon 143 bin Türk Lirası destek verdik. Projelerle birlikte verilen destek 103 Milyon Türk Lirasını aşmış durumda."