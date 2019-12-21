Batman'da iş merkezinde yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da iş merkezinde yangın - Son Dakika

Batman'da iş merkezinde yangın

6 saat önce

Batman'da iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Batman'da iş merkezinde yangın, System.String[]

Batman'da iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'ndaki 8 katlı iş merkezinin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangın nedeniyle binadakiler tahliye edildi, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi yönlendirildi.


Batman Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve TÜPRAŞ itfaiyelerinden destek istendi.

Yangın, ekiplerin iki saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.


Batman Belediyesi İtfaiye Müdürü Şafii Bekleyici, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının iş merkezinin kozmetik ürün deposu olarak kullanılan 8'inci katında çıktığını söyledi.


Can kaybının olmadığı olayda 40 kişilik ekiple yangına müdahale ettiklerini belirten Bekleyici, TPAO ve TÜPRAŞ ekiplerinin desteğiyle yangının söndürüldüğünü dile getirdi.

İtfaiye, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araçları çekilenlere önemli uyarı! "Nereye park edilen araçlar çekilir" sorusuna uzman isim yanıt verdi
Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu Hindistan'da Müslümanları dışlayan yasaya karşı eylemlerde ölü sayısı 23'e yükseldi Robin Hood tekrar ortaya çıktı! Bu kez Üsküdar'daydı

Son Dakika Haberleri
21:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek parti CHP döneminin objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken... - Son Dakika
21:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika
21:28 Kamyon dorsesi çalan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika
21:27 Adana'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
21:26 Tıra çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
21:05 Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu - Son Dakika
21:02 Hindistan'da Müslümanları dışlayan yasaya karşı eylemlerde ölü sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 21:35:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Batman'da iş merkezinde yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]