Batman'da iş ve gelir kaybı yaşayan esnafa toplam 103 milyon 51 bin 490 lira destek - Son Dakika

Batman'da iş ve gelir kaybı yaşayan esnafa toplam 103 milyon 51 bin 490 lira destek

Batman'da korona virüs salgını döneminde iş ve gelir kaybı yaşayan vatandaşlara toplam 103 milyon 51 bin 490 lira yardım yapıldı.

Batman'da iş ve gelir kaybı yaşayan esnafa toplam 103 milyon 51 bin 490 lira destek, System.String[]

Batman'da korona virüs salgını döneminde iş ve gelir kaybı yaşayan vatandaşlara toplam 103 milyon 51 bin 490 lira yardım yapıldı.


Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanıyla Batman'da dönemsel ihtiyaç sahiplerine 103 milyon 51 bin 490 TL lira destek sağlandı. AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Batman'a 103 milyon 51 bin 490 lira nakdi destek sağlandığını bildirdi. Sosyal Destek Programında 1., 2. ve 3. faz ile 59 bin 326 haneye toplam 59 milyon 326 bin lira ödendiğini aktaran Gür, kısa çalışma ödeneğiyle 8 bin 633 çalışana 22 milyon 295 bin 65 lira, nakdi ücret desteğiyle 9 bin 273 çalışana 12 milyon 685 bin 479 lira, işsizlik ödeneği ile 3 bin 502 kişiye 8 milyon 744 bin 946 lira ödendiğini kaydetti. Başkan Gür, devletin tüm birimleri ile vatandaşların yanında olmaya ve hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın prensibini ilke edinmiş AK Partimiz, her zaman olduğu gibi korona virüs sürecinde de bu prensiple hareket etmiş ve devlet millet kaynaşması en üst seviyede sağlanmıştır. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimize hizmet etme yolunda durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BATMAN

AK Parti, Batman, Gür, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 02:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Batman'da iş ve gelir kaybı yaşayan esnafa toplam 103 milyon 51 bin 490 lira destek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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