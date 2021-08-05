Batman'da iş yerine giren hırsız güvenlik kamerasına takıldı - Son Dakika

Batman'da iş yerine giren hırsız güvenlik kamerasına takıldı

Batman'da meyve sebze halinde bir iş yerine giren hırsız güvenlik kameralarına takıldı.

Batman'da meyve sebze halinde bir iş yerine giren hırsız güvenlik kameralarına takıldı. Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı Batman meyve sebze halinde bir iş yerinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına aldırış etmeyen hırsız iş yerinde bulunan bilgisayarları çaldı. İş yerindeki bilgisayarı çalan hırsız kayıplara karıştı. İş yeri sahipleri, geldiklerinde bilgisayarların yerinde olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

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