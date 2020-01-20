Batman'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

Batman'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

7 saat önce

Batman'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Batman'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı, System.String[]

Batman'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye, Batman- Beşiri kara yolunda TPAO işçilerini Kozluk ilçesine götüren Kadir Yaman yönetiminde plakası henüz öğrenilemeyen servis aracı ile Salih Uçar'ın kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, iki araçtaki 9 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Salih Uçar, Beşiri, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:04 Kaynak: AA
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