Batman'da "Işığın Mitolojisi" Belgeselinin Galası Yapıldı
28 dakika önce
Batmanlı ressam Ahmet Güneştekin'in sanat hayatını anlatan "Işığın Mitolojisi" belgeselinin galası yapıldı.
Batmanlı ressam Ahmet Güneştekin
'in sanat hayatını anlatan "Işığın Mitolojisi" belgeselinin galası yapıldı.
Ahmet Güneştekin Kültür Sanat Merkezi'ndeki galaya, Batman Valisi Hulusi Şahin, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy
ve AK Parti
Batman Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin'in yanı sıra gazeteci ve sanatseverler katıldı.
Belgesel gösteriminin ardından düzenlenen panelde, Güneştekin'in sanatı ele alındı.
Sanatçı Güneştekin, buradaki kısa konuşmasında davetlilere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:51 Kaynak: AA
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