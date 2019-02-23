Son Dakika Haberleri: Batman'da "Işığın Mitolojisi" Belgeselinin Galası Yapıldı

Batman'da "Işığın Mitolojisi" Belgeselinin Galası Yapıldı

28 dakika önce

Batmanlı ressam Ahmet Güneştekin'in sanat hayatını anlatan "Işığın Mitolojisi" belgeselinin galası yapıldı.

Batman'da
Batmanlı ressam Ahmet Güneştekin'in sanat hayatını anlatan "Işığın Mitolojisi" belgeselinin galası yapıldı.


Ahmet Güneştekin Kültür Sanat Merkezi'ndeki galaya, Batman Valisi Hulusi Şahin, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ve AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin'in yanı sıra gazeteci ve sanatseverler katıldı.

Belgesel gösteriminin ardından düzenlenen panelde, Güneştekin'in sanatı ele alındı.

Sanatçı Güneştekin, buradaki kısa konuşmasında davetlilere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:51 Kaynak: AA

Şevket Aksoy, Batman, Ahmet Güneştekin, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okul Bahçesinde 2 Öğrencinin Yaralandığı Pitbull Saldırısının Görüntüleri Ortaya Çıktı Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi

Galatasaray Yöneticisi Mahmut Recevik'ten Başakşehir'e Kar Göndermesi Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan Halis Özkahya'ya Eleştiri: Kar Yokken de Göremiyorlar Pozisyonları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 22:19:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da "Işığın Mitolojisi" Belgeselinin Galası Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]