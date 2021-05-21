Batman'da İsrail'in Filistinlilere saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Batman'ın Sason ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Sason'da Merkez Cami önünde bir araya gelen ilçedeki STK temsilcileri ile vatandaşlar, Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde İsrail'e aleyhine slogan attı. Toplanan kalabalık adına basın açıklama yapan Şenol Aksoy, İsrail askerlerinin yaptığı zulme direnen Filistinli gençlerin galip geldiğini ve İsrail'in geri adım atmak zorunda kaldığını ifade etti. Aksoy, "Bütün dünyaya büyük bir gururla sundukları ve arkasına saklanıp kendilerini güvende hissettikleri demir kubbe, Gazze'den atılan füzelerle delik deşik olmuş, tuz buza döndü. Hamdolsun, direniş, bugün bütün ambargolara, ablukalara ve normalleşme diye yutturulan bütün ihanet girişimlerine rağmen sanıldığından çok daha donanımlı ve çok daha güçlüdür. Dün taş ile sapan ile başlayan direniş, bugün Telaviv ve Siyonistlerin sığındıkları tüm mekanlar, direnişçilerin menzili içerisine girmiştir. İnşallah bundan sonra direniş, çok daha güçlü olacaktır Allah'ın yardımıyla. Rabbimiz, direniş erlerinin güçlerine güç, cesaretlerine cesaret katsın. Zalimlerin kalplerindeki endişe ve korkuları artırsın inşallah" dedi.

Açıklamanın ardından kalabalık sessizce dağıldı. - BATMAN