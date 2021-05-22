Batman'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto edildi - Son Dakika

İsrail ve Filistin arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen cuma namazı sonrası İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısı Batman'da protesto edildi.

Atatürk Parkında Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) öncülüğünde düzenlenen ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği eylemde İsrail'in saldırıları kınandı.

Yapılan basın açıklamasında, İsrail'in 10 gün süren saldırılarında 65'i çocuk, 259 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1570 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, orta ve uzun vadede Kudüs ve bütün Filistin topraklarının özgürlüğe kavuşması için somut ve işleyen bir projenin hayata geçirilmesi gerektiği kaydedildi.

Daha sonra İsrail'in saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Anadolu Gençlik Derneği Batman İl Başkanlığı tarafından da Atatürk Parkında Kudüs ve Mescid-i Aksa temalı fotoğraf sergisi açıldı. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Filistin'de yaşananları konu alan sergiye vatandaşlar ilgi gösterdi.