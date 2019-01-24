Batman'da İstihdam Edilecek 2 Bin Kişi Kura ile Belirlendi

Batman'da Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 2 bin kişi kura ile belirlendi.

Batman'da Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 2 bin kişi kura ile belirlendi.



İŞKUR aracılığıyla 6 ay süre ile istihdam edilecek adaylar için İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda kura çekimi yapıldı.



AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir'in de katıldığı programda 3. noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile istihdam edilecek 2 bin kişi belirlendi.



Özdemir ile İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı da kura çekti.



Programda konuşan Milletvekili Özdemir, TYP kapsamında 2 bin kişi için kura çekiminin noter huzurunda yapıldığını belirterek, istihdam edilecek kişilere hayırlı olmasını diledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Selçuk Açıkladı! Bilişim Sektöründe İşbaşı Eğitim Ödemesi 85 TL'ye Çıkarıldı

Kar Yolları Kapatınca Hasta Keçisini Veterinere Götürmek İçin 2 Kilometre Sırtında Taşıdı

Son Dakika! Suriye'nin En Güvenli Bölgesi Olarak Gösterilen Şam'da Bomba Yüklü Araç Patladı

Bahçeli, İsim Vermeden Muharrem İnce'ye Yüklendi: Vay Densiz Vay