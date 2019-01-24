Son Dakika Haberleri: Batman'da İstihdam Edilecek 2 Bin Kişi Kura ile Belirlendi

Batman'da İstihdam Edilecek 2 Bin Kişi Kura ile Belirlendi

38 dakika önce

Batman'da Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 2 bin kişi kura ile belirlendi.

Batman'da Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 2 bin kişi kura ile belirlendi.

İŞKUR aracılığıyla 6 ay süre ile istihdam edilecek adaylar için İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda kura çekimi yapıldı.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir'in de katıldığı programda 3. noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile istihdam edilecek 2 bin kişi belirlendi.

Özdemir ile İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı da kura çekti.

Programda konuşan Milletvekili Özdemir, TYP kapsamında 2 bin kişi için kura çekiminin noter huzurunda yapıldığını belirterek, istihdam edilecek kişilere hayırlı olmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:14 Kaynak: AA

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