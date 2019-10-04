Batman'da istihdam edilen 690 kişi kurayla belirlendi

Batman İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) bünyesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görevlendirilecek olan 400'ü temizlik, 290'nı güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 690 kişi kurayla belirlendi.

İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda noter huzurunda İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görevlendirilecek olan 400'ü temizlik, 290'nı güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 690 kişiyi belirlemek amacıyla kura çekimi yapıldı.

İŞKUR İl Müdürü Besim Eviz, kurayı noter, vatandaşlar ve basın mensuplarının huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Burada hiçbir imtiyaz söz konusu değil, yüzde 100 noter huzurunda çalışacak kişiler belirlendi." diyen Eviz, kurada hem asil hem de yedek listenin oluşturulduğunu belirtti.

Kura çekiminin hayırlı olması dileğinde bulunan Eviz, şöyle konuştu:

"Bundan sonra başka kurumlarla olan ihtiyaç çalışmalarımız yapıldı. Yine Toplum Yararına Çalışma Programı çerçevesinde kurumların ihtiyaçları tespit edildi. Genel Müdürlüğümüze, Bakanlığımıza iletildi. İnşallah onlar da kısa süre içerisinde gelir. Artık o süreç de neyi gerektiriyorsa o süreç ayrıca işleyecektir."